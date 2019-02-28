الإسماعيلي يخفف الحمل البدني للاعبين خوفا من الإرهاق

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة البلجيكي سيدومير يانفيسكي، تخفيف الحمل البدني على لاعبيه في أولى تدريباته بالجزائر، استعدادا لملاقاة نادي شباب قسنطينة، السبت المقبل، في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويخوض الفريق مرانه الجماعي في تمام الساعة السادسة، مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب فندق مقر إقامته.



ويأتي هذا القرار حتى لا يعرض الجهاز الفني لاعبي الفريق للإجهاد والإرهاق، نظرا لضغط المباريات بجانب مشقة السفر. ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية ضد النادي القسنطيني للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي بدوري أبطال أفريقيا.



وخلال اجتماعه اليوم الخميس مع المدير الفني للفريق سيدومير يانفيسكي، أكد رئيس بعثة الإسماعيلي المستشار محمد الكلية توفير جميع احتياجات الفريق خلال الوقت الحالي، من أجل استعادة طريق الانتصارات للحفاظ على فرصة التأهل من المجموعة الثالثة إلى الدور التالي.



في الوقت نفسه، يتواجد مسئولو شركة المقاولون العرب بالجزائر، بصفة مستمرة مع بعثة الإسماعيلي منذ وصولها مساء أمس إلى مدينة قسنطينة، حيث يرغب المسئولون في توفير الراحة الكاملة وكل ما يحتاجه الدراويش خلال فترة تواجدهم بالجزائر.