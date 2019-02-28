تونس والصين توقعان 3 مذكرات تفاهم لإعداد دراسات لمشروعات استثمارية كبرى

وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، 3 مذكرات تفاهم مع الصين، من أجل تنفيذ 7 دراسات من خلال منح لصالح مشروعات استثمارية هامة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية - في بيان اليوم الخميس - أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها جاءت في إطار الزيارة التي يجريها الوزير حاليا إلى الصين لمتابعة العمل في عدد من المشروعات الكبرى المزمع إنجازها، التي تم تقديمها خلال المنتدى الدولي الذي انعقد في سبتمبر الماضي بتونس.



وأشارت إلى أن العذاري وقع مع رئيس مجلس إدارة شركة نورينكو الصينية، وانج ييتون، مذكرة تفاهم لتنفيذ 3 دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشروعات المدينة الإدارية، تبرورة بولاية صفاقس، ومشروع مترو نابل.



ووقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس المؤسسة الصينية للاتصالات والبناءات وين جانج، لتنفيذ 3 دراسات فنية لمشروع خط السكك الحديدية السريع المغاربي (طبرقة– تونس – رأس جدير)، ومشروع تهيئة واستصلاح "سبخة بن غياضة" بولاية المهدية، والمدينة الرياضية بصفاقس.



والتقى الوزير التونسي - خلال زيارته - رئيس الشركة الصينية للسكك الحديدية والبناءات شاجبياو زوانج، لمتابعة التقدم في إنجاز عدد من الدراسات التي كانت محور اتفاقية تم توقيعها مع أحد فروع الشركة -شركة الصين المدنية للهندسة المعمارية - خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى الصين في سبتمبر الماضي الخاصة بمشروع تطوير القطب الاقتصادي بمنطقة جرجيس (ولاية مدنين)، ومشروع الجسر الرابط بين منطقة الجرف (ولاية مدنين) ومدينة آجيم، وخط السكة الحديد بين ولايتي قابس ومدنين وصولا إلى ميناء جرجيس.



ووقع العذاري - في هذا السياق - مذكرة تفاهم مع المدير العام للشركة الصينية الدولية للسكك الحديدية والبناءات سان يونج، خاصة بدراسة تفصيلية لمشروع الطريق السريع الرابط بين منطقة بوسالم بولاية جندوبة والحدود الجزائرية.