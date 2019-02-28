فيديو.. رئيس "السكة الحديد" ينفعل أمام لجنة النقل بالبرلمان: "بقالنا 40 سنة في مصيبة"

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن علاء فتحى، سائق القطار المتسبب فى حادث محطة مصر، هو من يتحمل المسؤولية في هذا الحادث، خصوصا أن خط سيره كان خطأ، وتسبب في الاصطدام مع القطار الآخر، وقرر النزول من الجرار لمعاتبة السائق الاخر وترك "التعشيق" على سرعة 8، وعجلات الجرار ظلت دائرة إلا أن التصاق القطار الآخر به منع حركته في البداية قبل أن ينطلق بمجرد فك حالة الاشتباك بينهم.



وأضاف رسلان، خلال حديثه مع وفد لجنة النقل بالبرلمان، والذي نظم زيارة ميدانية لمحطة مصر، أن "الجرار بمجرد انطلاقه قطع المسافة للمحطة في دقيقة، والغريب أن تحرك الجرار بهذا الشكل أمر نادر للغاية وشاذ، إلا أن السائق كان "غشيم". مشيرا أن منظومة السكك الحديد تحتاج لتحويلها للنظام الكهربائي بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.



وانفعل رسلان، خلال رده على تساؤلات أعضاء الوفد البرلماني، قائلا: "منظومة 9 آلاف كيلو متر وصلت لمرحلة لا يمكن تخيلها، فالسكة الحديد بقالها 40 سنة في مصيبة، ومحدش قرب منها". منوها بأن مطالب الهيئة السكك الحديد من البرلمان هي زيادة الاعتمادات المالية لها، وضرورة وجود عمالة فنية كافية، وسيتم تقديم مذكرة بهذه المطالب للبرلمان.