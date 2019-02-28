بوتين: توجد خطة دولية لتحقيق الاستقرار النهائي في سوريا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجود خطة لإنشاء مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة في النزاع السوري، وتتولى مهمة الاستقرار النهائي بعد استئصال الإرهاب في هذه البلاد.



وقال بوتين، اليوم الخميس، إن الفكرة تكمن في إنشاء مجموعة عمل دولية ستشمل جميع الأطراف المعنية وبالدرجة الأولى القيادة السورية، وربما المعارضة ودول المنطقة وجميع المنخرطين في النزاع وتتولى المجموعة مهمة الاستقرار النهائي بعد القضاء على جميع بؤر للإرهاب.



وأشار إلى أن هذه الخطة تنص على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية مع الحفاظ على وحدة أراضيها، موضحًا أن الأوضاع في سوريا بدأت تستقر، وسيتم القضاء على آخر بؤر الإرهاب في هذه الدولة في القريب العاجل.