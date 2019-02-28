القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

محافظات
الخميس 28/فبراير/2019 - 03:56 م

تفاصيل "الرحلة الأخيرة" لعضوتي "روتاري"

تفاصيل الرحلة الأخيرة
هبه عويضه
dostor.org/2535583

ذهبا إلى عمل الخير ولم يعلموا أنها رحلتهم الاخيرة، هكذا رويت، أميمة الشيخ صديقة "نادية صبور" و"وسام حنفي " أعضاء نادي روتاري الإسكندرية، اللتان لقيتا مصرعهما إثر الحريق الذي نشب داخل محطة مصر، صباح يوم الأربعاء عن اللحظات الأخيرة في حياتهم

تروي أميمة الشيخ، رئيس لجنة ذوى الأحتياجات الخاصة بنادي روتاري الإسكندرية، ل"للدستور" تفاصيل اللحظات الأخيرة، وعلاقتها بالضحايا، قائلة: سافرنا في عمل خيري بمدينة الأقصر، لتوزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مشاركة مشروع المستشفي العائم الذي تم تدشينه لعلاج اهالي القري المختلفة في صعيد مصر، وأفتتاح قرية لتوصيل المياه لها وتلوين منازلها،بلجنة خدمة المجتمع بروتاري.

وأضافت "كنا 9افراد، رجعت انا وزميلة لي في القطار الي قبله للإسكندرية، وتبقي 7 من زملائنا، توجه4 منهم لشباك التذاكر لتغير تذاكر معهم وتبقت، نادية ووسام وهند، التي أصيبت، في الحادث.

وتابعت، نادية ووسام كانوا قريبين من الانفجار، وهند استطاعت أن تجري، وخلعت معطفها، بعد ان اندلعت فيه النيران، لكنها انزلقت أثناء الجري في السولار، مما ادى إلى حريق يدها ووجهها، وخرجت من المحطة وتوجهت إلي مستشفي شبرا بنفسها.

وقالت "أميمة"أن وسام كانت تعيش مع والديها المسنين، وتابعت: أن والدها وصلها للمحطة عند سفرها، وكان دائمًا يخاف عليها ويعاملها كطفلة، واضافت قائلة: "يوم سفرنا كان عيد ميلادها، واحتفلنا في القطار، لمدة 13ساعة لم ننام وكنا نضحك، وننتظر عودتنا لنقيم حفلة في النادي".

واستكملت حديثها، عن صديقتها "نادية" قائلة اعرفها منذ دخولي نادي روتاري من 2007 وكانت تعيش مع زوجها، وكل حياتها بيتها وزوجها والعمل الخيري وليس لديها أولاد، وزوجها مرتبط بها جدًا، وكانت خيرةو معطاءة جدًا.

وتابعت باكية، كل روتاري حزين على فراقهم، وحتى الأن لم يتم تسليم الجثت، فيتم تحليل DNA حتي يتم التعرف عليهم، مضيفة: الجميع في حالة انهيار تام وفي صدمة بعد تأكيد الخبر بأنهما وسط ضحايا الحادث.

وقالت اننا تواصلنا مع محافظة الإسكندرية، للأتفاق لعمل جنازة رسمية لهم، وسوف يتم عمل العزاء يوم السبت والجنازة الأحد.

وكان في صباح يوم 27 فبراير، اصطدم جرار القطار (2302) بالحاجز الخرساني لنهاية رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس بالقاهرة متسببًا في حدوث انفجار وحريق كبير أودى بحياة20 شخصًا وإصابة 45 آخرين، وأظهرت تسجيلات المراقبة دخول جرار القطار (2302) بسرعة هائلة في النهاية الخرسانية للمحطة متسببًا في انفجار خزان الوقود.

تفاصيل "الرحلة الأخيرة" لعضوتي "روتاري"
تفاصيل "الرحلة الأخيرة" لعضوتي "روتاري"
اقرأ أيضًا
منذ شهر

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 3 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 3 شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ 3 شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الآن

جلد مشوه.. "الدستور" تحقق في الأدوات المدرسية "المضروبة"

استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع لـ2.4 مليار دولار في يناير

النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول سائق قطار حادث محطة مصر

قطر تعلق خططها التوسعية في إفريقيا بسبب المقاطعة

ads
الأكثر قراءة

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

سائق جرار قطار محطة مصر يصل النيابة وسط حراسة مشددة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

رصيف نمرة 6 اليوم.. بقايا حريق قطار رمسيس

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

رياضة

الإسماعيلي يخفف الحمل البدني للاعبين خوفا من الإرهاق

أنشيلوتي: نابولي قادر على منافسة يوفنتوس والفوز بالألقاب

وزير الرياضة: فعاليات للعبة الخماسي بأسوان باعتبارها عاصمة للشباب الأفريقي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

سائق جرار قطار محطة مصر يصل النيابة وسط حراسة مشددة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ads
كشكول

بالصور.. المدرسة اليابانية بالفيوم تنفذ أول متحف مكشوف لطلاب المدارس

"الخشت" يدعو أساتذة وطلاب القاهرة لأداء صلاة الغائب علي ضحايا محطة مصر

ننشر القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد إعلام القاهرة

ننشر القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد تجارة القاهرة

جامعة المنوفية تنظم أنشطة توعوية ضد المخدرات.. الأحد

الأمصار

بومبيو: نتواصل مع الهند وباكستان لتخفيف التوتر بين البلدين

سوريا الديمقراطية: سنعلن النصر الكامل على داعش خلال أسبوع

عمران خان: سنفرج عن الطيار الهندي الجمعة كبادرة حسن نية

بعد إنقاذه ضحايا الحادث.. الإندبندنت تشيد بعامل محطة مصر

يُعتقد بأنها لإزيديين.. العثور على مقبرة جماعية بآخر معاقل داعش بسوريا

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎