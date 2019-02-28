تفاصيل "الرحلة الأخيرة" لعضوتي "روتاري"

ذهبا إلى عمل الخير ولم يعلموا أنها رحلتهم الاخيرة، هكذا رويت، أميمة الشيخ صديقة "نادية صبور" و"وسام حنفي " أعضاء نادي روتاري الإسكندرية، اللتان لقيتا مصرعهما إثر الحريق الذي نشب داخل محطة مصر، صباح يوم الأربعاء عن اللحظات الأخيرة في حياتهم



تروي أميمة الشيخ، رئيس لجنة ذوى الأحتياجات الخاصة بنادي روتاري الإسكندرية، ل"للدستور" تفاصيل اللحظات الأخيرة، وعلاقتها بالضحايا، قائلة: سافرنا في عمل خيري بمدينة الأقصر، لتوزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مشاركة مشروع المستشفي العائم الذي تم تدشينه لعلاج اهالي القري المختلفة في صعيد مصر، وأفتتاح قرية لتوصيل المياه لها وتلوين منازلها،بلجنة خدمة المجتمع بروتاري.



وأضافت "كنا 9افراد، رجعت انا وزميلة لي في القطار الي قبله للإسكندرية، وتبقي 7 من زملائنا، توجه4 منهم لشباك التذاكر لتغير تذاكر معهم وتبقت، نادية ووسام وهند، التي أصيبت، في الحادث.



وتابعت، نادية ووسام كانوا قريبين من الانفجار، وهند استطاعت أن تجري، وخلعت معطفها، بعد ان اندلعت فيه النيران، لكنها انزلقت أثناء الجري في السولار، مما ادى إلى حريق يدها ووجهها، وخرجت من المحطة وتوجهت إلي مستشفي شبرا بنفسها.



وقالت "أميمة"أن وسام كانت تعيش مع والديها المسنين، وتابعت: أن والدها وصلها للمحطة عند سفرها، وكان دائمًا يخاف عليها ويعاملها كطفلة، واضافت قائلة: "يوم سفرنا كان عيد ميلادها، واحتفلنا في القطار، لمدة 13ساعة لم ننام وكنا نضحك، وننتظر عودتنا لنقيم حفلة في النادي".



واستكملت حديثها، عن صديقتها "نادية" قائلة اعرفها منذ دخولي نادي روتاري من 2007 وكانت تعيش مع زوجها، وكل حياتها بيتها وزوجها والعمل الخيري وليس لديها أولاد، وزوجها مرتبط بها جدًا، وكانت خيرةو معطاءة جدًا.



وتابعت باكية، كل روتاري حزين على فراقهم، وحتى الأن لم يتم تسليم الجثت، فيتم تحليل DNA حتي يتم التعرف عليهم، مضيفة: الجميع في حالة انهيار تام وفي صدمة بعد تأكيد الخبر بأنهما وسط ضحايا الحادث.



وقالت اننا تواصلنا مع محافظة الإسكندرية، للأتفاق لعمل جنازة رسمية لهم، وسوف يتم عمل العزاء يوم السبت والجنازة الأحد.



وكان في صباح يوم 27 فبراير، اصطدم جرار القطار (2302) بالحاجز الخرساني لنهاية رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس بالقاهرة متسببًا في حدوث انفجار وحريق كبير أودى بحياة20 شخصًا وإصابة 45 آخرين، وأظهرت تسجيلات المراقبة دخول جرار القطار (2302) بسرعة هائلة في النهاية الخرسانية للمحطة متسببًا في انفجار خزان الوقود.