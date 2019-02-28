شهود واقعة انفجار كابينة كهرباء في طفل بالمرج: "مش أول مرة تنفجر"

تباشر نيابة الخانكة التحقيق في واقعة انفجار كابينة كهرباء في طفل بمنطقة القلج بالمرج، حيث استمعت للشهود في الواقعة، فقال "إسلام ع"، و"ممدوح ش" إنهما في الواحدة والنصف ظهرًا سمعا صوت انفجار شديد وبمداهمتهما موقع الحادث اكتشفا وجود "أحمد رمضان" 10 سنوات، ملقى أرضًا بجانب الكابينة.



وأضاف الشهود أن كابينة الكهرباء دائمًا مفتوحة ولم تكن واقعة انفجارها أول مرة، فهي دائمة الانفجار، وتتسبب في رعب وفزع جميع السكان.



والتقى "الدستور" أسرة الطفل المصاب، فقالت والدته: "لم أصدق مطلقًا أن ابني أحمد ما زال على قيد الحياة، ظننا جميعا أنه مات بعد انفجار كابينة الكهرباء به أثناء عودته من المدرسة، ففي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا سمعت صوت انفجار شديد، وبفتحي النافذة لمعرفة ما حدث وجدت ابني ملقى أرضًا بجانب الكابينة، نظرًا لوجودها أمام مسكننا، خرجت مسرعة وصرخاتي متواصلة، حاولت إفاقته كثيرًا لكن بلا جدوى، وسريعًا قام أحد الشباب بحمله داخل توك توك وذهبنا به لأقرب مستشفى، وبعد وضعه على جهاز القلب، فاق ابني وعاد للحياة مجددًا، لكن بعد تشوه كامل في وجهه وظهره، ويحتاج أكثر من عملية ترقيع في جسده".



واستكملت الأم: "تم حجز أحمد في العناية المركزة استعدادًا لإجراء العمليات له، لكن منذ دخوله المستشفى وهو في حالة نفسية سيئة جدًا لما يشاهده من حروق بالغة لدى بعض المرضى وصرخاتهم التي لم تتوقف، فهو في حالة من الرعب والخوف، وأخبرني الأطباء بأن الكهرباء دخلت من ظهره وخرجت من رأسه نظرًا لشدتها، وذلك بعد الكشف عليه، واكتشفنا وجود جروح بالغة في ظهره ورأسه، وأتمنى أن أوصل صوتي للمسئولين لتبنى حالة أحمد ابني، الذى ضاع مستقبله نتيجة إهمال متعمد من العاملين بشركة الكهرباء بمنطقة القلج".



وأضافت: "كابينة الكهرباء موجودة أمام مسكننا منذ فترة طويلة، لكن كان أمامها مساحة واسعة، وبعد بناء الوحدة المحلية الجديدة قاموا ببناء سور الوحدة بجانب الكابينة، ورفضوا إدخال الكابينة الوحدة المحلية، فأصبح المكان ضيقا جدًا للمارة، ومن المؤسف أن الكابينة دائمًا مفتوحة وبها قوة 11 ألف فولت، وتقدمنا بعدة طلبات لشركة الكهرباء لنقلها أو إدخالها داخل الوحدة المحلية أو على الأقل غلقها لكن بلا جدوى، وطلبنا منهم غلقها أكثر من مرة فيكون ردهم (احنا هنقفلها وأما نيجى نصلحها هنقعد ندور على المفتاح)"، مشيرة إلى أن جميع كبائن المنطقة دائمة الانفجار وتسببت في موت الكثير من قبل.