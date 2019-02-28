محافظ الجيزة ونواب بولاق الدكرور يتفقدون رصف الطريق الموازي للدائري

تفقد، اليوم، النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن بولاق الدكرور، برفقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية،والمحاسب أسامة السقعان، رئيس حي بولاق الدكرور، عملية رصف الطريق الموازي للدائري.



وتفقدوا كذلك رصف الطالعة الخاصة بالدائري بشارع الرشاح، بدلا من وضعها الحالي، وذلك لمعاينة الوضع على الطبيعة.



وسرد النائب عمرو أبو اليزيد للوفد أهمية رصف "الطالعة" لأهمية شارع الرشاح، وكذلك أهمية رصف الطريق الموازي للدائري للحد من الزحام المروري.