ننشر أقوال 20 موظفًا بالسكة الحديد في حادث قطار محطة مصر

أجرت نيابة شمال القاهرة الكلية تحقيقات موسعة في حادث حريق جرار محطة مصر الذي خلف 22 قتيلًا و28 مصابًا، عقب تصادم جرار بمبنى آخر رصيف رقم 6.



واستمعت النيابة بغشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية لأقوال 20 موظفًا بهيئة السكة الحديد بمحطة رمسيس ما بين مراقبي أبراج وعمال تحويلة وملاحظين دريسة "المسئولون عن تفقد القضبان والتأكد من سلامتها قبل مرور كل قطار" تم التحفظ عليهم عقب الحادث، ونفوا جميعًا تسبب أي منهم في حدوث التصادم مؤكدين أن السائق علاء فتحي قائد الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث والسائق الآخر قائد جرار رقم 2305 هما سبب الحادث بعد تصادمهما وحدوث "حشرجة" بين الجرارين.



وخلال التحقيقات سرد كل موظف مهمته الوظيفية بمحطة مصر، مشيرين إلى أنهم يقومون بأعمالهم المنوطين بها على أكمل وجه ولم يقصر أي منهم في أداء عمله.



وحول الحادث أكد الموظفون في أقوالهم أمام عمر طارق مدير نيابة حوادث شمال القاهرة أن المسافة بين ورشة الصيانة ومكان التصادم كانت قريبة ولم يدرك أي منهم الأمر إلا مع حدوث التصادم، كما أنهم لم يلاحظوا عدم وجود سائق إلا بعد الحادث.



وأصدرت النيابة العامة بيانًا مساء أمس الأربعاء، بشأن الحادث والذي تضمن أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ تبين من التحقيقات أن الجرار رقم ۲۳۱۰ مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.



وأضاف: "فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".