المؤبد لمتهم بتصدير "الترامادول" لدولة عربية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لمتهم وبراءة اثنين آخرين في قضية اتهامهم بتصدير مخدر الترامادول إلى إحدى الدول العربية.



شمل الحكم معاقبة "محمد. م.م" بالسجن المؤبد وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، وبراءة كل من "السيد.م.م"، و"محمد.م.ع".



وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عزالدين المحامي العام الأول في القضية رقم 3994 لسنة 2018 جنايات البساتين، أن المتهمين حازوا بقصد التصدير جوهر مخدر الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.