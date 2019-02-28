تفاصيل توسعة شارع الرواجح بالقرنة لسرعة توصيل الصرف الصحي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بالأقصر، حملة مكبرة استمرت لمدة 4 أيام متواصلة، لتوسعة شارع الرواجح، وذلك استعدادًا لتحويل خط سير المركبات، لمواصلة تنفيذ أعمال توصيل خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بالشارع الرئيسي، لسرعة انجاز المشروع الذي طال انتظاره عدة سنوات من أهالي القرنة.



وتواصل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ مشروع توصيل خط الطرد الرئيسي بشارع "مصر- أسوان"، والذي يبدأ من شمال المدينة حتى مستشفى القرنة، بجانب توصيل الغاز الطبيعي، حيث تم وضع طرق بديلة لسير المركبات خلال مراحل أعمال الحفر وتركيب الخطوط، من بينها طريق الرواجح الأوسط.



قاد الحملة اللواء سعد البدري، رئيس مركز ومدينة القرنة، حيث أسفرت جهودها عن إزالة عدد من الأسوار والأكشاك والتند، والسلالم التي تستحوذ على حرم الطريق بالجانبين الشرقي والغربي، بداية من الوحدة الصحية لمنطقة القباوي، حتى الوحدة الصحية لآل عثمان المجاورة لساحة آل الطيب.



وشهدت أعمال الحملة تحويل عدد من الأعمدة الكهربائية التي وضعت بالخطأ في حرم الشارع، منذ عدة سنوات، حيث أمر اللواء البدري، بتحويل المسئولين عن ذلك للتحقيق، وتم إعادة تركيبها مجددًا بمواقع آمنة بعيدًا عن خط سير المركبات في فترة وجيزة خلال تنفيذ أعمال الحملة.



ودفع مجلس مدينة القرنة بمعدات ثقيلة لإزالة المخالفات، ورفع التراكمات التي نتجت عن أعمال الإزالة، بما يزيد عن 20 طن أتربة ومخلفات صلبة عن طريق العربات القلاب.



جاء ذلك، تنفيذَا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة تجميل المدن لظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، وإزالة كافة العوائق التي تعيق الحركة المرورية، إضافة إلى تمهيد الشارع لتحويل خط السير خلال الأيام الماضية لمواصلة تركيب خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بالشارع الرئيسي "مصر – أسوان".