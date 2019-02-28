سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، بحجز سائق القطار رقم 2305 الذي اصطدم بالجرار المتسبب في حادث محطة مصر صباح أمس الأربعاء، وتسبب في استشهاد 22 مواطنًا، 24 ساعة على ذمة التحريات.



واستمعت النيابة لأقوال السائق الذي أكد عدم مسئوليته عن الحادث مرددًا: "مكنش قصدي أخبط فيه.. أنا فوجئت بالسائق علاء فتحي بينزل من الجرار وجاي يتخانق معايا وأنا مش مسئول إنه نزل من الجرار محدش بيسيب الجرار وينزل وكنت بحاول أهديه وأقوله مش قصدي".



وأضاف أنه فوجيء بالجرار الآخر يسير على القضبان مسرعًا وبعض زملاؤه يحاولون اللحاق به أو تدارك الأمر حتى وقع الحادث.



وأصدرت النيابة العامة بيانًا مساء أمس بشأن الحادث والذي تضمن أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس ؛ تبين من التحقيقات أن الجرار رقم ۲۳۱۰ مرتكب الحادث أثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.



وأضاف: "فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".