محافظ كفر الشيخ يتابع زراعة 100 ألف عمود بالقرى

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، خطة تركيب وزراعة 100 ألف عمود بالقرى، لإنهاء معاناة الأهالي في إطار الخطة الطموحة لتطوير الشبكات، ورفع كفاءة التيار الكهربائي التي أطلقها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحسين الخدمات للمواطنين.



وقال المحافظ، إنه سيتم تركيب 100 ألف عمود كهرباء بالقرى ضمن خطة تطوير قطاع الكهرباء، وتطوير شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لتثبيت التيار الكهربائى بمناطق المحافظة، مضيفا أن محافظة كفر الشيخ ستشهد طفرة قوية بقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة.



وقدم محافظ كفر الشيخ، للمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس عاصم القطان، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، على الجهود المتميزة في تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيض حدوث الانقطاعات الكهربائية، وحل مشاكل الكهرباء بالمحافظة.