القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

سياسي
الخميس 28/فبراير/2019 - 03:39 م

"حماة الوطن": الإخوان الإرهابية لا تراعي حرمة الموتى

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
عائشة حسن
dostor.org/2535570

استنكر حزب حماة الوطن، حملة تضليل وتجهيل وتزييف الحقائق التى تقودها جماعة الاخوان الارهابية ضد الدولة المصرية، حيث استغلت حادث قطار رمسيس وتاجرت بآلام المواطنين لتبث الشائعات فى محاولات بائسة لتضليل الرأى العام والإساءة للدولة المصرية.

قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل الحوادث التى تحدث بالبلاد لخدمة مصالحها الشخصية دون أن تراعى حرمة الموتى حتى يظهرون وجههم القبيح فى الشماتة واستغلال حالة الحزن من أجل بث سمومهم وإثارة الفتنة من خلال بث الأكاذيب والشائعات الهدامة، ودق الأسافين بين صفوف المجتمع الواحد باستخدام أبواقا إعلامية وكتائب متخصصة على السوشيال ميديا لبث أكاذيبها.

واضاف رئيس الحزب، في بيان، أن جميع الشائعات التى روجتها الإخوان عن واقعة حادث قطار محطة مصر، باستخدام احدث التطبيقات التكنولوجية كاذب الهدف منه إثارة الرأى العام، وإظهار الدولة بصورة سيئة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتابع أن جماعة الإخوان يحرفون الكلام عن مواضعه، ودائمًا ما ينتزعون التصريحات من سياقها بهدف تشويه الصورة الذهنية وإثارة البلبلة، والتشكيك فى الدولة المصرية بهدف تقليب الرأى العام على الحكومة والحزب ينفى كل هذه المحاولات التى تفهمها الشعب ويعلم اغراضها السيئة.

وأوضح أنه عند تدقيق النظر فى اعترافات سائق الجرار المتسبب فى الحادث وهو يعترف بأنه مسئول مسئولية كاملة على الحادث برمته، وهذا يعنى أنه خطأ بشرى، والأخطاء البشرية وإرادة فى مصر وكل دول العالم، ويتحملها من ارتكبها فقط، إلا أن جماعة الإخوان تصر على إشعال الحرائق وبث الذعر والخوف فى نفوس المواطنين وتنفيذ سيناريوهات تخريبية بالبلاد.

وأشاد بسرعة تحرك المسئولين بالدولة بعد الحادث الأليم، وسرعة إصدار البيانات لتوضيح حقيقة الامر للرأى العام، والذى اتضح من خلاله أن إهمال سائق الجرار هو المتسبب فى ذلك الحادث الأليم، ليكون بمثابة إحباط لمخطط الجماعة الذين كانوا يعملون على تنفيذه مؤكدا أن الدولة تأخذ خطوات جادة بشأن تطوير مرفق السكك الحديدية بشراء اجهزة ومعدات حديثة وتفعيل منظومات التعامل الإلكترونى، لتقليل حوادث القطارات وتلافى الأخطاء البشرية والحزب يعرب عن ثقته الكاملة فى أجهزة الدولة المعنية بمحاسبة المسئولين عن هذا الحادث.

اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 8 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 8 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 11 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 11 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 11 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

جلد مشوه.. "الدستور" تحقق في الأدوات المدرسية "المضروبة"

استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع لـ2.4 مليار دولار في يناير

النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول سائق قطار حادث محطة مصر

قطر تعلق خططها التوسعية في إفريقيا بسبب المقاطعة

ads
الأكثر قراءة

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

سائق جرار قطار محطة مصر يصل النيابة وسط حراسة مشددة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

رصيف نمرة 6 اليوم.. بقايا حريق قطار رمسيس

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

رياضة

الإسماعيلي يخفف الحمل البدني للاعبين خوفا من الإرهاق

أنشيلوتي: نابولي قادر على منافسة يوفنتوس والفوز بالألقاب

وزير الرياضة: فعاليات للعبة الخماسي بأسوان باعتبارها عاصمة للشباب الأفريقي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

سائق جرار قطار محطة مصر يصل النيابة وسط حراسة مشددة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ads
كشكول

بالصور.. المدرسة اليابانية بالفيوم تنفذ أول متحف مكشوف لطلاب المدارس

"الخشت" يدعو أساتذة وطلاب القاهرة لأداء صلاة الغائب علي ضحايا محطة مصر

ننشر القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد إعلام القاهرة

ننشر القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد تجارة القاهرة

جامعة المنوفية تنظم أنشطة توعوية ضد المخدرات.. الأحد

الأمصار

بومبيو: نتواصل مع الهند وباكستان لتخفيف التوتر بين البلدين

سوريا الديمقراطية: سنعلن النصر الكامل على داعش خلال أسبوع

عمران خان: سنفرج عن الطيار الهندي الجمعة كبادرة حسن نية

بعد إنقاذه ضحايا الحادث.. الإندبندنت تشيد بعامل محطة مصر

يُعتقد بأنها لإزيديين.. العثور على مقبرة جماعية بآخر معاقل داعش بسوريا

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎