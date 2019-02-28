"حماة الوطن": الإخوان الإرهابية لا تراعي حرمة الموتى

استنكر حزب حماة الوطن، حملة تضليل وتجهيل وتزييف الحقائق التى تقودها جماعة الاخوان الارهابية ضد الدولة المصرية، حيث استغلت حادث قطار رمسيس وتاجرت بآلام المواطنين لتبث الشائعات فى محاولات بائسة لتضليل الرأى العام والإساءة للدولة المصرية.



قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل الحوادث التى تحدث بالبلاد لخدمة مصالحها الشخصية دون أن تراعى حرمة الموتى حتى يظهرون وجههم القبيح فى الشماتة واستغلال حالة الحزن من أجل بث سمومهم وإثارة الفتنة من خلال بث الأكاذيب والشائعات الهدامة، ودق الأسافين بين صفوف المجتمع الواحد باستخدام أبواقا إعلامية وكتائب متخصصة على السوشيال ميديا لبث أكاذيبها.



واضاف رئيس الحزب، في بيان، أن جميع الشائعات التى روجتها الإخوان عن واقعة حادث قطار محطة مصر، باستخدام احدث التطبيقات التكنولوجية كاذب الهدف منه إثارة الرأى العام، وإظهار الدولة بصورة سيئة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



وتابع أن جماعة الإخوان يحرفون الكلام عن مواضعه، ودائمًا ما ينتزعون التصريحات من سياقها بهدف تشويه الصورة الذهنية وإثارة البلبلة، والتشكيك فى الدولة المصرية بهدف تقليب الرأى العام على الحكومة والحزب ينفى كل هذه المحاولات التى تفهمها الشعب ويعلم اغراضها السيئة.



وأوضح أنه عند تدقيق النظر فى اعترافات سائق الجرار المتسبب فى الحادث وهو يعترف بأنه مسئول مسئولية كاملة على الحادث برمته، وهذا يعنى أنه خطأ بشرى، والأخطاء البشرية وإرادة فى مصر وكل دول العالم، ويتحملها من ارتكبها فقط، إلا أن جماعة الإخوان تصر على إشعال الحرائق وبث الذعر والخوف فى نفوس المواطنين وتنفيذ سيناريوهات تخريبية بالبلاد.



وأشاد بسرعة تحرك المسئولين بالدولة بعد الحادث الأليم، وسرعة إصدار البيانات لتوضيح حقيقة الامر للرأى العام، والذى اتضح من خلاله أن إهمال سائق الجرار هو المتسبب فى ذلك الحادث الأليم، ليكون بمثابة إحباط لمخطط الجماعة الذين كانوا يعملون على تنفيذه مؤكدا أن الدولة تأخذ خطوات جادة بشأن تطوير مرفق السكك الحديدية بشراء اجهزة ومعدات حديثة وتفعيل منظومات التعامل الإلكترونى، لتقليل حوادث القطارات وتلافى الأخطاء البشرية والحزب يعرب عن ثقته الكاملة فى أجهزة الدولة المعنية بمحاسبة المسئولين عن هذا الحادث.