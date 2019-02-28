الأمم المتحدة: السراج وحفتر يتفقان على ضرورة تنظيم انتخابات عامة

أعلنت الأمم المتحدة اتفاق رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبى خليفة حفتر، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات عامة.



وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا- في تغريدة على موقع (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- أن الجانبين عقدا اجتماعًا في أبوظبي دعا إليه الممثل الخاص غسان سلامة، مشيرة إلى أنهما اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.



وكان "السراج" قد أجرى فى أبوظبى لقاءات مع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة تركزت على بحث مستجدات الوضع فى بلاده واستقرارها.