اللجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحى ببورسعيد تؤيد تعديلات الدستور

أعلنت اللجنة النقابة للعاملين بالتأمين الصحي، محافظة بورسعيد، في بيان لها، اليوم الخميس، تأييد التعديلات الدستورية برئاسة عصام زكريا شحاتة، رئيس اللجنة.

