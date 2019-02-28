اللجنة النقابية بالمديرية المالية ببورسعيد تؤيد تعديلات الدستور

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

اندلع حريق محدود، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة زراعية بمدينة القرنة غرب الأقصر دون وقوع مصابين. تلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا باندلاع حريق محدود بمنطقة مزروعة بنبات قصب السكر، دون ...