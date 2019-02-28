اللجنة النقابية بالمديرية المالية ببورسعيد تؤيد تعديلات الدستور
أعلنت اللجنة النقابة للعاملين بالمديرية المالية ببورسعيد، في بيان لها اليوم الخميس، تأييد التعديلات الدستورية برئاسة آمال وهبه البدويهي، رئيس اللجنة.
أعلنت اللجنة النقابة للعاملين بالمديرية المالية ببورسعيد، في بيان لها اليوم الخميس، تأييد التعديلات الدستورية برئاسة آمال وهبه البدويهي، رئيس اللجنة.
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