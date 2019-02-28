"السولية" يجرى أشعة لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي

يخضع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء أشعة على العضلة الأمامية، بعد شكواه من بعض الآلام خلال مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم، وبناء على نتيجة الأشعة يتحدد موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات غدا الجمعة.



وسيجري شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق أشعة على عضلة السمانة؛ للوقوف على درجة الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات الفريق التي جرت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



ولم يستطع إكرامي استكمال التدريبات، وخرج بصحبة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وخضع لفحص مبدئي، قبل أن يقرر الطبيب إجراء الأشعة للوقوف على حجم الإصابة.



ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت يوم الإثنين المقبل؛ في إطار مباريات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.