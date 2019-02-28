سهم "عامر جروب" يهبط 8% بعد الإعلان عن الشطب من البورصة

هبط سهم مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة تخطت الـ8%، فور إعلان الشركة عن قرارها بالشطب الاختياري من البورصة.



وتراجع سهم عامر جروب عند 0.851 جنيه بقيمة تداول بلغت 27.7 مليون جنيه، وبأحجام تداولات سجلت 31.3 مليون سهم.



وقالت الشركة، اليوم، أن اسباب الشطب تعودإلى أن النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقاري الذي يعد العمود الفقري للإيرادات انتقلت إلى بورتو القابضة.



وأضافت أنها بصدد تنويع استثماراتها في المرحلة المقبلة، وهو ما يستتبع على المدى القصير وربما المتوسط تغير نمط تحقيق الإيرادات عن النحو الذي تعوّد عليه مساهمو الشركة طوال سنوات تداولها بالبورصة.

