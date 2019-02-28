قوافل "ثقافة المنوفية" تجوب قرى المحافظة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية، حيث أقام بيت ثقافة الشهداء قافلة ثقافية، تحت عنوان "انتشار مراكز الدروس الخصوصية"، بقرية دراجيل بفيوتشر أكاديمي، تضمنت محاضرة بعنوان "انتشار مراكز الدروس الخصوصية" ألقاها هاني ناصر.



وتحدث عن مراكز الدروس الخصوصية وأنها أكبر كارثة تواجه أولياء الأمور، وتلاها محاضرة أخرى تحت عنوان "الدروس الخصوصية شبح يهدد التعليم" ألقاها الدكتور صبري فوزي، تناول فيها الحديث عن عواقب الدروس الخصوصية وأنها شبح يهدد التعليم ويهدد كل الأسر، بالإضافة إلي لقاء أدبي في الشعر الحر لعدد من الشعراء والأدباء، وتم تنفيذ ورشة فنية بالطين الصلصال أدارها محمد صلاح، وتلاها مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وفي الختام توزيع الجوائز للفائزين الثلاثة.



وأقام قصر ثقافة شبين الكوم ورشة لعمل ساعة حائط وتتكون من دائرة خشبية ومكونات الساعة ساعة ومكينة وعقارب وبطارية.



بينما عقد بيت الثقافة بسبك الضحاك، محاضرة بعنوان "اكتشاف مواهب ذوى القدرات الخاصة فى مجال الأدب" ألقاها عبدالحميد غنيمى السنوسى، وتحدث فيها عن مفهوم الأدب قديما وحديثا ودور المدرسة والمكتبة فى الثروة الأدبية وكيفية تدريب الطلاب على الكتابة الأدبية محاولة دمجهم ورعايتهم أدبيًا.