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الخميس 28/فبراير/2019 - 02:49 م

"إيجيترانس" تقترح توزيع كوبون نقدى عن أرباح العام الماضى

إيجيترانس تقترح توزيع
اكرم عمران
dostor.org/2535502

اقترح مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" توزيع كوبون نقدي على المساهمين، عن أرباح 2018، بواقع جنيه للسهم.

وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة اليوم، أنه من المقترح توزيع الكوبون على مرحلتين، الأولى في 30 أبريل المقبل بنحو 50%، على أن يتم توزيع القسط الثاني من الكوبون في 30 يونيو المقبل.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 41.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 77.25 مليون جنيه في 2017.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 277.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 352.29 مليون جنيه في العام السابق له.

ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعًا على 31.21 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

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