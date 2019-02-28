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الخميس 28/فبراير/2019 - 02:46 م

"الأسرى الفلسطينيين": الأسيرات يعشن أوضاعا صعبة

الأسرى الفلسطينيين:
أ ش أ
dostor.org/2535498

ذكرت هيئة الأسرى الفلسطينيين أن أسيرات معتقل "الدامون" الإسرائيلي يعشن أوضاعا حياتية صعبة، خاصة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تقديم إدارة المعتقل أطعمة فاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستعمال ومنتهية الصلاحية لهن، بالإضافة إلى ما يتعرضن له من إجراءات استفزازية وممارسات تعسفية مرتكبة بحقهن تتصاعد يوما بعد آخر.

وقالت هيئة الأسرى - في تقريرها الصادر اليوم الخميس - " لا زالت كاميرات المراقبة مثبتة بساحة الفورة، مما يجبرهن على البقاء بملابس الصلاة، حتى داخل غرفهن أصبحن مجبرات على البقاء بملابس الصلاة ووضع الحجاب بأكمله، لأن غرفهن موجودة أمام مكاتب إدارة المعتقل والسجانين، الأمر الذي يحد من حريتهن ويمنعهن من الاستفادة من أشعة الشمس قدر الامكان، بالاضافة إلى أن أقسام وغرف معتقل "الدامون" قديمة ومهترئة، وترتفع بها نسبة الرطوبة".

ولفتت الهيئة أيضا في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال تتفنن دائما بابتكار السبل لإذلال المرأة الفلسطينية وقمعها والمساس بكرامتها، دون مراعاة لأنوثتها واحتياجاتها الخاصة، فكثير من الأسيرات صدر بحقهن أحكام قاسية وانتقامية تتجاوز 10 سنوات، كحال الأسيرة عائشة الأفغاني الذي صدر حكما بحقها مؤخرا بالسجن الفعلي لـ15 عاما، علما بأن الأفغاني جرى اعتقالها بتاريخ 24 ديسمبر 2016، بدعوى حيازتها سكينا.

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