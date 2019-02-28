فلسطين ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.



وقالت الرئاسة الفلسطينية إن المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.



وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، أعلنت نتائجه اليوم، كشف عن أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018.



وقال سانتياجو كانتون رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا".



وقالت اللجنة: إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من 6 آلاف متظاهر عزل أسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات".



وأضافت أنها "وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".