مبيعات الأفراد تُكبّد البورصة 600 مليون جنيه خسائر عند الإغلاق

تسببت الضغوط البيعية من قبل الأفراد العرب والمصريين والأجانب فى خسائر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، بلغت نحو 600 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، مقابل 823.9 مليار، أمس.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة طفيفة لم تتجاوز 21. 0%، بما يعادل 31.6 نقطة، ليغلق معاملات نهاية الاسبوع اليوم الخميس عند مستوى 14803.9 نقطة، غير أن المشتريات المؤسسية لعبت دورًا فى تحويل دفة المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" من الهبوط بمستهل التعاملات إلى الصعود لدى نهايتها ليغلق مرتفعًا بنسبة 65. 0%، تعادل 4.68 نقطة ليغلق عند مستوى 719.64 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها 1.75 مليار جنيه، بتداول نحو 518.14 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 35.2 ألف صفقة بيع وشراء.