نائب الرئيس السودانى يشيد بالعلاقات الثنائية مع السعودية

أشاد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، وزير الدفاع، بالعلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بسفير المملكة العربية السعودية لدي الخرطوم، على بن حسن جعفر، بحضور الملحق العسكري السعودي العميد الركن إبراهيم العمير.



من جانبه، أكد السفير السعودي، حرص المملكة العربية السعودية علي العلاقات الوطيدة مع السودان والعمل علي تطويرها، مشددًا على جاهزيتهم لتقديم كل ما يمكن أن يعزز العلاقة بين البلدين والمضي بها إلى الأمام.



بدوره، نقل الملحق العسكري السعودي، لنائب الرئيس، تهاني وتحيات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والقيادة العسكرية في رئاسة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة، بمناسبة تعيينه نائبًا أول للرئيس السودانى ووزيرا للدفاع.