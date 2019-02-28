القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

اقتصاد
الخميس 28/فبراير/2019 - 02:36 م

تعاون بين نوكيا وإيتيدا وITI لنقل الخبرات الفنية للكوادر المصرية

تعاون بين نوكيا وإيتيدا
طارق عتمان
dostor.org/2535488

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة ببرشلونة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة "نوكيا العالمية وكلا من:هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI
للتعاون في توفير فرص عمل متميزة وبناء قدرات وتنمية مهارات الشباب المصري لدعم جهود التحول الرقمي في مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص الحكومة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز وضع مصر على خريطة أبرز المواقع العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن هذا التعاون مع شركة نوكيا العالمية سيساهم في توفير فرص متنوعة للكوادر المصرية الشابة وبناء كفاءات قادرة على استخدام وتطويع التقنيات البازغة. وأضاف أن الوزارة تعمل في هذا الإطار من خلال الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لدفع الجهود نحو تعزيز حقل المواهب والمهارات المصري والمنافسة على المستوى العالمي."

هذا وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة نوكيا مع "ايتيدا" تنظيم مسابقة سنوية مشتركة للابتكار "هاكاثون" وبالتعاون مع شبكة مختبرات بل Bell Labs التابعة للشركة حيث ستوفر شركة "نوكيا" منح تدريبية للفائزين في المسابقة بهدف الحصول على خبرات مباشرة في العمل داخل مختبرات الشركة.

كما تنص مذكرة التفاهم على إجراء أنشطة مشتركة لتعزيز الجهود البحثية وبرامج الابتكار وبناء القدرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا الجيل الخامس، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات. كما اتفق الطرفان على مشاركة أفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات وبناء القدرات والابتكار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص مذكرة التفاهم بين شركة "نوكيا" ومعهد تكنولوجيا المعلومات، فإنه سيتم التعاون لتطوير برامج تدريب لطلبة وخريجي الجامعات من خلال توفير فرص التعلم العملي بملازمة العاملين والمحترفين لمدة 3 أشهر، وذلك للخريجين من الجامعات بمحافظات الدلتا والصعيد وقناة السويس والقاهرة الكبرى.

كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم معسكر تدريبي لمدة شهر واحد لطلاب الجامعات المذكورة، وذلك بالإضافة إلى تنظيم جلسات تعريفية وزيارات ميدانية لمباني شركة نوكيا حيث سيستفيد الطلبة المشاركون من التدريب العملي والاحتكاك بالخبراء من العاملين بالشركة.

وتتضمن مذكرة التفاهم كذلك التعاون بين الطرفين لتطوير محتوى تعليمي على الإنترنت للوظائف ذات الطلب العالي حيث سيتم إتاحة التدريب على الإنترنت، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات تفاعلية للشباب المصري.

وقال المهندس عمرو الليثي المدير التنفيذي لشركة نوكيا في الشرق الأوسط وأفريقيا في نوكيا: "يشرفنا العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير إمكانيات تكنولوجية جديدة ومتميزة لطلبة الجامعات والعاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. وبشكل عام، ستمكّن مذكرتا التفاهم مصر من ترك بصمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، كما ستسهم في تطوير النظام البيئي الرقمي في البلاد. التفاعل مع المتخصصين بالشركة سيوفر فرصة للكوادر المصرية لاستخدم التكنولوجيا الحديثة وتحفيز الابتكار لديهم مما يسهم في تعزيز نمو تلك التقنيات في مصر."

تعاون بين نوكيا وإيتيدا وITI لنقل الخبرات الفنية للكوادر المصرية
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

النيابة تناشد أهالي ضحايا حادث محطة مصر عمل تحليل "DNA"

مترو الأنفاق ينفي اندلاع حريق بمحطة الزهراء

رئيس البرلمان يطالب بعقد مؤتمر لمناقشة مستقبل الصحافة والإعلام في مصر

بترخيص من "الأوقاف".. مشروع قانون لتنظيم زوايا الصلاة بالمحافظات

ads
الأكثر قراءة

مبيعات الأفراد تُكبّد البورصة 600 مليون جنيه خسائر عند الإغلاق

إيقاف برلماني بريطاني بسبب علاقته مع الإخوان.. ودعوات حظر الجماعة تتزايد

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

ندوة تمهيدية لحملة "عيشها صح" بتجارة المنصورة

رياضة

"السولية" يجرى أشعة لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "وليد سليمان"

حسام عاشور ومحمد نجيب يواصلان استكمال التأهيل في الأهلي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مبيعات الأفراد تُكبّد البورصة 600 مليون جنيه خسائر عند الإغلاق

إيقاف برلماني بريطاني بسبب علاقته مع الإخوان.. ودعوات حظر الجماعة تتزايد

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ads
كشكول

التعليم العالى: مراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعات الخاصة والأهلية

وكيل تعليم بالمنوفية يعتمد نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية

"دمياط" تحصد المركز الثاني في مسابقات الإتحادات الطلابية

اليوم..تحديد الشكل النهائي لجدول الثانوية العامة

التعليم توجه بعمل تحقيق عاجل لمديري المدارس الثانوية...تعرف علي السبب

الأمصار

عمران خان: سنفرج عن الطيار الهندي الجمعة كبادرة حسن نية

بعد إنقاذه ضحايا الحادث.. الإندبندنت تشيد بعامل محطة مصر

يُعتقد بأنها لإزيديين.. العثور على مقبرة جماعية بآخر معاقل داعش بسوريا

الأمم المتحدة تدين انتهاكات إسرائيل بغزة.. والاحتلال يرد: مسرح عبثي

حفتر والسراج يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎