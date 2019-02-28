18 ألفًا و950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة متوقعة اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج، اليوم الخميس، تبلغ 18 ألفًا و950 ميجاوات، موضحًا أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفًا و500 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و600 ميجاوات، أمس الأربعاء.



وأشار المرصد في نشرته اليوم، إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأربعاء 16 ألفًا و665 ميجاوات، لافتًا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الخميس باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و10 دقائق بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.