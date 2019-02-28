جامعة أسيوط تفتتح معرضا فنيا لاكتشاف المواهب بالمدارس

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على أن الجامعة تعمل على إحداث حركة تنويرية وثقافية، ليس بين أركان كلياتها فقط، ولكن بين فئات المجتمع، والعمل على رفع الوعى الفكرى والتأكيد على دور الفن فى الإرتقاء بالذوق العام واكتمال وثقل الشخصية.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شحاتة غريب؛ لمسابقة المواهب الفنية والتى تنظمها كلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.



وقد تضمن حفل الافتتاح حضور الدكتور محمد ثابت بداري عميد الكلية، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عبد السميع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وقيادات التعليم المختصين بمديرية التربية والتعليم.



وأوضح الدكتور محمد عبد الحكم أن المسابقة الفنية هي مسابقة حرة نظمتها الكلية تحت رعاية الدكتور محمد ثابت بدارى عميد الكلية، وتهدف إلى إكتشاف العناصر الموهوبة والمتميزة من طلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف إدارات محافظة أسيوط التعليمية والمدارس الفنية ومدارس الصم والبكم ومدارس المتفوقين بأسيوط والتى وصل فى مجملها 222 مدرسة شارك منها أكثر من 66 طالبًا وطالبةً وذلك فى مجال الرسم والمجسمات الفنية، مشيرًا إلى أن عدد الأعمال الفنية المشاركة بلغ 804 عملًا فنيًا.



وقام نائب رئيس جامعة أسيوط بتكريم الفائزين فى المسابقة من المرحلة الإبتدائية حيث جاء فى المركز الأول محمد بدر الطالب بمدرسة أبو تاسا بساحل سليم، وفازت بالمركز الثانى فرحة أيمن الطالبة بمدرسة أولاد الياس بصدفا، وفى المركز الثالث جاءت أميرة صابر الطالبة بمدرسة الأقباط الإنجيلية بالنخيلة بأبو تيج.

ومن المرحلة الإعدادية فاز بالمركز الأول ريهام مصطفى الطالبة بمدرسة أم المؤمنين، وإمامة محمد عبد الوهاب الطالبة بمدرسة هدى شعراوى بأسيوط، بينما جاءت فى المركز الثالث رنا جاد الله عوض الطالبة بمدرسة مهران خلاف بالقوصية.



أما فى المرحلة الثانوية ففاز بالمركز الأول مريم بهاء الدين عبد الخالق الطالبة بمدرسة الخياط بأسيوط، وفى المركز الثانى جاءت يوستينا عادل نصحى الطالبة بمدرسة الدوير بصدفا، وفى المركز الثالث جاءت مريم سيد أحمد الطالبة بمدرسة العقال البحرى بالبدارى.