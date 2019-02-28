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الخميس 28/فبراير/2019 - 02:35 م

الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع 234 مليون دولار لإنقاذ زيمبابوي

مارك لوكوك
مارك لوكوك
أ ش أ
dostor.org/2535482

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، حملة استغاثة دولية لجمع نحو 234 مليون دولار أمريكي، كمساعدات طارئة بهدف إنقاذ زيمبابوي من موجة الجفاف التي من المتوقع أن يتأثر بها ثلث سكان البلاد.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشئون الإنسانية مارك لوكوك- أثناء وجوده في العاصمة الزيمبابوية "هراري"، حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية- إنه سيعلن إطلاق الحملة بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم، وذلك بعدما التقى بالرئيس الزيمبابوي إيمانويل منانجاجوا.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن نحو 5.3 مليون مواطن في زيمبابوي بحاجة إلى مساعدات في ظل سقوط الأمطار الموسمية على البلاد بشكل متقطع، ونقص العملة الأجنبية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ما أدى إلى نقص الأدوية والوقود.

يذكر أن زراعيين قالوا إنه من المرجح أن يكون محصول الذرة، في موسم حصاده الذي يبدأ في شهر أبريل من كل عام، أقل بنحو مليون طن مقارنة بـ1.7 مليون طن في العام الماضي بسبب الجفاف.

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