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الخميس 28/فبراير/2019 - 02:35 م

السبت.. عرض "فتى البنغال" في مركز سيماتك

السبت.. عرض فتى البنغال
زينب إبراهيم
dostor.org/2535481

يعرض مركز الفيلم البديل "سيماتك"، يوم السبت المقبل، فيلما دراميا تحت عنوان "Pather Panchali"، في الرابعة عصرا.

ويدور الفيلم حول الفتى الصغير باثر بانشالي الذي يعيش مع عائلته الفقيرة في ريف بنغال الغربية، والده الكاهن ما زال يعيش أحلام ممارسة كتابة المسرحيات والشعر، شخص عذب الكلام، يخجل كثيرا من طلب أي علاوة من مديره في العمل.

وفي الوقت نفسه، تغرق الأم في مشاكل وهموم الأمومة اليومية، راعيًة لأبو وشقيقته دورجا، ملبية للطلبات التي لا تنتهي من جانب عائلة زوجها، الذي لا يعطيها أي مجال للراحة بمثاليته الشديدة.

وتسير حياة الطفل وشقيقته على حالها، حتى هبوط العديد من الأحداث غير المتوقعة على حياتهما، مثل تجربتهما الأولى في قطار قادم للبلدة، وهي التجربة التي تغير الكثير من نظرتهما للعالم من حولهما، تجربة ثرية من الخيال والاكتشافات المثيرة.

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