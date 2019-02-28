ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء سنغافورة التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا -خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان السنغافوري، اليوم الخميس- إمكانات وفرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى القطاعات التعليمية والصحية بين البلدين والآفاق المستقبلية لتنميتها وتنويع مساراتها بما يخدم مصالحهما الوطنية المتبادلة.



وأكد الشيخ محمد بن زايد قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين، وما شهدته من تطور على المستويات كافة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واهتمام الإمارات بإقامة شراكات فاعلة ومثمرة مع النماذج التنموية المتميزة على المستوى العالمي، مثمنا تجربة سنغافورة التنموية.



من جانبه أكد لونج اهتمام بلاده بترسيخ علاقاتها مع الإمارات التي تعد نموذجا تنمويا ومركزا اقتصاديا مهما، مشيدا بالنهضة التنموية التي حققتها الدولة في المجالات كافة، مثمنا الجهود التي تقوم بها الإمارات لترسيخ قيم التعايش والتسامح والحوار بين مختلف الشعوب والحضارات إضافة إلى مساعيها إلى تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.



وشدد الجانبان على أهمية العمل على مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.