القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

اقتصاد
الخميس 28/فبراير/2019 - 02:31 م

بـ18 مليون جنيه.. اتفاق بين العمل الدولية و"ميثانكس مصر" لتوظيف الشباب

الدكتورة سحر نصر،
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار
حسن كامل
dostor.org/2535475

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، توقيع اتفاقية بين منظمة العمل الدولية وشركة "ميثانكس مصر"، بشأن مد مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، بمنحة بقيمة 18 مليون جنيه مقدمة من الشركة فى إطار المسؤولية المجتمعية للشركات.

وسيتم تنفيذ المشروع فى محافظة دمياط، وووقع على الاتفاقية كل من أريك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية، ومحمد شندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، بحضور السفير جيس داتون، سفير كندا لدى القاهرة.

وأكدت الوزيرة أن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر من أهم المشروعات التى تعطى الوزارة لها أولوية لأنها توفر فرص عمل للشباب، موضحة أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تم الارتقاء بترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على الاستثمار فى العنصر البشرى سواء فى مجال ريادة الأعمال من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، أو من خلال المنح التى تحصل عليها الوزارة من خلال الشركاء فى التنمية.

وأشادت الوزيرة بمساهمة شركة "ميثانكس مصر" فى هذا المشروع فى إطار المسؤولية المجتمعية، داعية كافة الشركات إلى تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات بمجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

من جانبه، أوضح إريك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر– معًا لمواجهة التحدي في دمياط" يهدف إلى البناء على مخزون الخبرة والنجاح لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" الممول من الحكومة الكندية لتوفير فرص العمل اللائق للشباب في محافظة دمياط، مع التركيز على توفير العمل عن طريق دعم ريادة الأعمال، إضافة إلى تعزيز قدرات الشركاء المحليين لتحسين الخدمات من أجل دعم الشباب المتعطل عن العمل، كما سيتناول المشروع نواحي متعددة بما في ذلك: السلامة والصحة المهنية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي.

وأضاف: "ترى منظمة العمل الدولية أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي نموذج ناجح من حيث استدامة المساهمات الإنمائية التي خططت لها منظمة العمل الدولية ونفذتها في البداية بخبراتها التقنية والدولية".

وقال السفير الكندى لدى القاهرة: "حقق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر الذي تموله كندا الكثير من النتائج الإيجابية، وهو مثال قوي على مهارات التوظيف للنساء الأولى بالرعاية والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر المشاركة الأخيرة لشركة ميثانكس مصر تطورًا مهمًا، حيث تسلط الضوء على نماذج التمويل المختلطة وأثر التزامات القطاع الخاص في التمويل المشترك لاستدامة المشروع، في الوقت الذي ينتهي فيه المشروع الممول من كندا، فإن العديد من الأنشطة ستستمر في دمياط، وذلك بفضل دعم شركة ميثانكس مصر.

وأعلن محمد شندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، أن هذا المشروع يأتى كجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة ميثانكس مصر؛ حيث يمثل الاعتقاد الرئيسي للشركة أن نشاط ميثانكس يجب أن يُحدث أثرا إيجابيا على حياة الأفراد، وقال:"ففي العام الماضي، تعاوننا مع منظمة العمل الدولية لتدريب 108 سيدات من دمياط على برنامج "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما"، وتدريب "ابدأ وحسن مشروعك" لعدد 118 من الشباب من الجنسين من دمياط، كما قدمنا أيضا نموذجين لأندية البحث عن وظيفة لثلاثة وثلاثين من الشباب".

وأضاف شندي أن قيمة تلك المشروعات للمستفيدين من دمياط تتوافق مع صميم إيماننا بدورنا في إضافة قيمة للمجالات التي نعمل بها، وقرار الشروع في هذه الشراكة المتفردة من شأنه أن يُمكن ميثانكس مصر من دعم التنمية من خلال تناول العمل اللائق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

النيابة تناشد أهالي ضحايا حادث محطة مصر عمل تحليل "DNA"

مترو الأنفاق ينفي اندلاع حريق بمحطة الزهراء

رئيس البرلمان يطالب بعقد مؤتمر لمناقشة مستقبل الصحافة والإعلام في مصر

بترخيص من "الأوقاف".. مشروع قانون لتنظيم زوايا الصلاة بالمحافظات

ads
الأكثر قراءة

مبيعات الأفراد تُكبّد البورصة 600 مليون جنيه خسائر عند الإغلاق

إيقاف برلماني بريطاني بسبب علاقته مع الإخوان.. ودعوات حظر الجماعة تتزايد

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

ندوة تمهيدية لحملة "عيشها صح" بتجارة المنصورة

رياضة

"السولية" يجرى أشعة لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "وليد سليمان"

حسام عاشور ومحمد نجيب يواصلان استكمال التأهيل في الأهلي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مبيعات الأفراد تُكبّد البورصة 600 مليون جنيه خسائر عند الإغلاق

إيقاف برلماني بريطاني بسبب علاقته مع الإخوان.. ودعوات حظر الجماعة تتزايد

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ads
كشكول

"التعليم" توجه بعمل تحقيق عاجل لمديري المدارس الثانوية

التعليم العالى: مراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعات الخاصة والأهلية

وكيل تعليم بالمنوفية يعتمد نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية

"دمياط" تحصد المركز الثاني في مسابقات الإتحادات الطلابية

اليوم..تحديد الشكل النهائي لجدول الثانوية العامة

الأمصار

عمران خان: سنفرج عن الطيار الهندي الجمعة كبادرة حسن نية

بعد إنقاذه ضحايا الحادث.. الإندبندنت تشيد بعامل محطة مصر

يُعتقد بأنها لإزيديين.. العثور على مقبرة جماعية بآخر معاقل داعش بسوريا

الأمم المتحدة تدين انتهاكات إسرائيل بغزة.. والاحتلال يرد: مسرح عبثي

حفتر والسراج يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎