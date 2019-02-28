"أحمد" أنا في المحطة.. آخر مكالمة له مع أسرته في أسيوط

تنتاب أهالي قرية الصليبة التابعة لقرية منقباد دائرة مركز أسيوط حالة من التوتر والقلق؛ عقب انقطاع الاتصال بنجلهم أحمد عبدالرحيم المقدي.



وقال محسن ياسين نجل عم المتغيب إن "أحمد" كان عائدا من عمله بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أن حصل على إجازته الشهرية.



وأضاف "محسن" أن آخر اتصال كان معه أخبرنا أنه في محطة القاهرة في انتظار وصول القطار، ثم أغلق هاتفه ولا نعلم عنه شيئا حتى الآن.



وأوضح محسن: "توجهنا إلى محافظة القاهرة وبحثنا في المستشفيات والمشرحة ولكن لم نعثر عليه ولا نعلم أين نجده".



وأضاف أن أحمد خاطب، ويقوم بتجهيز منزله استعدادا للزواج، مطالبا اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير الأمن بسرعة التدخل للعثور على نجل عمه.