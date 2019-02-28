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سياسي
الخميس 28/فبراير/2019 - 02:28 م

"نقل البرلمان" تطالب بلائحة جزاءات صارمة ضد التراخي في العمل

نقل البرلمان تطالب
كريمة أبو زيد
dostor.org/2535471

أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن حادث قطار محطة مصر هو حدث جلل، مشيرا إلى زيارة اللجنة اليوم واجتماعها مع رئيس الهيئة من أجل تدارس بعض الأمور عن قرب وعلى الطبيعة.

وقال: طلبنا خلال الاجتماع كافة المستندات والوثائق ولوائح العاملين، مؤكدا أن ما يقع من حوادث في السكة الحديد هو نتيجة إهمال شديد وتراكمات منذ 70 سنة.

وأكد ان تطوير السكة الحديد بدأ بالفعل من خلال بنية تشريعية قوية تتيح السلامة والأمان لركاب السكة الحديد من خلال شراكة أوروبية عربية، حيث تم بالفعل التعاقد على 1300 عربة و100 جرار جدد وصيانة 81 جرارا.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد تحتاج لإعادة هيكلة شاملة، خاصة الفكرية والتدريبية للموظفين والعاملين بها، وطالب بضرورة سن لائحة جزاءات جديدة صارمة، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى رجال أقوياء قادرين على العمل بجد وتحمل المسئولية.

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