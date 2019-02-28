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محافظات
الخميس 28/فبراير/2019 - 02:28 م

محافظ كفر الشيخ يتابع إنجازات مشروع محو الأمية وتعليم الكبار‏

محافظ كفر الشيخ يتابع
مصطفى عنز
dostor.org/2535469

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنجازات مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب عزت سلامة، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وقال المحافظ، أن دورتى يوليو وأكتوبر 2018م بالخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية بالمحافظة استهدفت 29656 شخص، وتم تسجيل 61061 شخص، وبلغ عدد الحاضرين 23708 شخص، وبلغ عدد الناجحين 9316 دارس
بنسبة نجاح المستهدف 31٪؜، ونسبة النجاح للحاضر 39٪؜.

كما اطلع محافظ كفر الشيخ، على إنجازات امتحان دورة يناير 2019م، حيث حضر عدد 4433 دارس، ونجح فى الامتحان 2860 دارس، ونسبة النجاح 65٪؜، بالإضافة إلى ومتابعة إنجازات شهر فبراير 2019م بإجمالى عدد فصول تعليم الكبار الحالية 1598 فصل، وإجمالى عدد الدارسين المقيدين بالفصول 23735 ألف دارس.

كما تم خلال اللقاء، مراجعة الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة كفر الشيخ، والمعوقات التى تواجه العمل على تنفيذ الخطة، وتفعيل مشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

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