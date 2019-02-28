10 مارس.. الكويت تستضيف المؤتمر السنوي الـ25 لمنتدى البحوث الاقتصادية

يعقد منتدى البحوث الاقتصادية، مؤتمره السنوي هذا العام، خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس المقبل، في مدينة الكويت تحت شعار "المعرفة وشبكات البحوث وسياسة التنمية".



وأوضح الدكتور إبراهيم بدوي مدير المنتدى، في حلقة نقاشية تحضيرية اليوم، بمقر المنتدى بالقاهرة، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يستضيف هذا العام جلسات المنتدى، وسيترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس أمناء المنتدى رئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وزير المالية الأسبق بالكويت.



وقال إن المؤتمر يناقش التحولات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تشهدها المنطقة حاليا، وسيحتفل المنتدى باليوبيل الفضي لإنشائه وانتظام مؤتمراته السنوية التي أصبحت النشاط البحثى الاقتصادي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف أن الجلسات العامة ستتضمن حوارات بين خبراء اقتصاديين وصناع قرار لتقديم أفكار ووجهات نظر قيمة لدفع جدول أعمال المنطقة نحو النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، متوقعا أن يبلغ عدد المشاركين في المؤتمر هذا العام ما بين 180 و200 مشارك.



ولفت إلى أن خارطة مؤتمر هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث ستنقسم على 4 جلسات عامة رئيسية، وجلستين خاصتين، و21 جلسة موازية وستضمن 63 ورقة بحثية متنوعة اختيرت على أساس عملية تحكيم صارمة استجابة لنداء مفتوح للورقات.



وبين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عدة أزمات اقتصادية فى السنوات السابقة، كرد فعل لأزمات عالمية ولتقلبات أسعار النفط، وصولا إلى انخفاضها منذ 2014 وقبل الصعود الحذر الحالى لها، بالإضافة إلى تداعيات الأحداث السياسية والإضطرابات والنزاعات التى جرت أو مازال بعضها يجرى.



وأكد أن المؤسسات القوية والحكم الرشيد هي مفتاح التنمية من خلال اقتصاد المعرفة القائم على خلق ونقل ونشر الابتكار يعتمد على 4 أركان هي: الإطار الاقتصادي والمؤسسي، والسكان المتعلمين والمهرة، ونظم الابتكار، والبنية التحتية المعلوماتية الديناميكية، التي تسهم في خلق المعرفة التي تقدرها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو وخلق فرص العمل وزيادة الرفاهية.



وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن العديد من الفاعليات على هامش الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيسه، وستحتفي الجلسة العامة الختامية بالفائزين بجائزة أفضل ورقة بحثية، والتي باتت شهادة تفوق إقليمية.