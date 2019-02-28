"روشتة" خبراء تكنولوجيا المعلومات لعلاج أزمات السكك الحديدية

*5 حلول تكنولوجية تمنع الحوادث وتحدد مسارات كل قطار



طالب خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإسراع في عملية تطوير هيئة السكك الحديدية واستخدام الحلول والتطبيقات التكنولوجية للحد من وقوع حوادث القطارات.



وأشاروا إلى أن التطوير سيشمل محورين، الأول: العنصر البشري من خلال إعادة تدريب وتأهيل العاملين بالهيئة، وعلى رأسهم السائقون ومديرو الخطوط والحركة على الحلول والتطبيقات الجديدة لمواكبة منظومة التطوير.



وأضافوا: والمحور الثاني: التطوير الشامل لجميع الحلول والتطبيقات التي تقوم عليها الهيئة بداية من إنظمة الإدارة والعمل وإنشاء مركز تحكم على أعلى مستوى من التقنيات وتفعيل تطبيقات الـ"جي بي إس" وتحديد المواقع للجرارات والقطارات وتطبيق الميكنة الشاملة للمزلقانات والإشارات وإنشاء حساسات إلكترونية وإنشاء خريطة رقمية بخطوط السير والسرعات والحركة والمسارات والتحويلات، وهذا سيتم بشكل آلى عبر أجهزة الكمبيوتر بمركز التحكم الرئيسي وتحديث المصدات وإنشاء أجهزة لإعاقة الحركة في مداخل ومخارج المحطات والأرصفة بشكل يتحكم في سرعة القطارات أتوماتيكيا بدون تدخل العنصر البشري وعدم فتح أبواب كابينة قيادة الجرار في حالة سير القطار إلا عند الطوارئ كما يحدث في مترو الأنفاق، مما يمنع السائق من مغادرة الكابينة، بالإضافة لإنشاء تطبيق يستطيع يمنع سير القطار إلا في حالة تواجد السائق وهذا من خلال أجهزة دقيقة في كابينة قيادة القطار.



بداية، قال المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن تطوير هيئة السكك الحديدية في مصر يشمل محورين أساسيين، الأول العنصر البشري وتدريبه وإعادة تأهيله بشكل كامل، وهذا يتطلب عمل اختبارات دورية للسائقين وكل الملاحظين وتطبيق معايير صارمة في نظم التشغيل والحركة ومحاسبة المقصريين وإنشاء نظام الحافز للموظفين الملتزمين.



وأكد أن أي تعاقد مستقبلي للهيئة مع الشركات العالمية يجب أن يشمل بند تدريب العاملين بالهيئة على التكنولوجيات الجديدة، مقترحا أن يتم تدريب هؤلاء السائقين على أفضل معايير الأمن والسلامة وتقييم كل سائق أو عامل بحسب إمكانيته الحالية.



وأكد جاد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المحور الثاني هو تفعيل الحلول والتطبيقات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل وصيانة الهيئة، موضحا أن هذه الحلول متنوعة وكثيرة، منها الحلول المستوردة والمحلية، وعلى سبيل المثال مشروع إنشاء مركز تحكم بمواصفات عالمية في تيسير وإدارة وتشغيل حركة القطارات على مستوى الجمهورية بنظام آلي يصعب اختراقه، وهذه الحلول تخلق مسارات بديلة في حالة حدوث أي تجاوز أو خطأ بشري.



وتابع: وأيضا حلول ميكنة ورقمنة المزلقانات والإشارات والسنفورات والتحويلات وغيرها من الحساسات الموجودة على طول السكك الحديدية لتحديد اتجاه وحركة القطارات ومنع أي حوادث بنسبة 1 لكل مليون حالة كما يحدث في الدول الأخرى، ومنها الإمارات والسعودية.



وأوضح جاد أن الغرفة طرحت على شركة "ترانس إي تي"، المسئولة عن مشروع تطوير السكك الحديدية، مشروع الخريطة الرقمية للقطارات وهذا المشروع يتم من خلاله وضع جميع مسارات وخطوط القطارات على خريطة توضح لمركز التحكم الرئيسي كل قطار واتجاهاته وتشمل الورش والصيانة وتغير القطارات من خط لآخر وتوضح مكان كل قطار وتستطيع من خلال أجهزة اتصال من تحديد سرعات كل قطار في مداخل ومخارج المحطات.



وأكد أن هذا المشروع يجب تطبيقه بشكل سريع على المحطات الرئيسية، ومنها محطة رمسيس التاريخية، مشيرا إلى أن هناك حلولا كثيرة لعملية الاتصال بين القطارات وبعضها والسائقين ومدير الحركة، وتتولى إلكترونيات تحديد اتجاهات ومسارات القطارات في حالة حدوث أي خطأ بشري.



وقال جاد إن الهيئة يعمل بها 80 ألف موظف وتحتاج لبرامج إعادة تأهيل وتدريب هذه الكوادر وإجراء تقييمات واختبارات لكل السائقين ومديرى الحركة والملاحظين، كما يجب إقرار كشوف طبية على جميع السائقين بشكل دوري ووضع ضوابط ومعايير صارمة في خروج ودخول القطارات.



في نفس السياق، طالب المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، بضرورة إنشاء لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء ووزاراء المالية والاتصالات والنقل والإنتاج الحربي لوضع برنامج لتطوير منظومة النقل في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة سيتم تطبيقها على عدة مراحل، تبدأ بأهم عنصر في التشغيل وهو السائقين ومدير الحركة والملاحظين ومراقبي البلوكات بتقديم تدريب وتأهيل لهم وإنشاء مركز تحكم رقمي لسير وتشغيل القطارات كما يتم ذلك في هيئة مترو الأنفاق.



وقال نجم إن تطبيق منظومة الـ"جي بي إس" على جميع القطارات ستسمح بمراقبة لحظية لحركة القطارات، بالإضافة لاستخدام تطبيقات تمنع خروج السائق من كابينة القيادة في حالة تشغيل القطار بغلق أتوماتيكي للأبواب ولا تفتح إلا في حالة الطوارئ، ووضع أجهزة حساسة تحدد وجود السائق من عدم علي مقعد القيادة وتستطيع هذه الحلول إيقاف القطار نهائيا في حالة كسرها.



وأوضح نجم أن الهيئة تحتاج لما يقرب من 40 مليار جنيه لتحديث منظومة الرقمنة والمينكة بالهيئة وإنشاء نظم معلوماتية دقيقة تعطي معلومات وبيانات حقيقية عن سير جميع القطارات، مشيرا إلى أن هذه حادث قطار محطة مصر دليل كبير على عدم وجود أي تطبيق لمعايير السلامة لدى السائقين ومدى الإهمال الجسيم الذي وصلت اليه الهيئة.



وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أهم التطبيقات التكنولوجية في تطوير هيئة السكك الحديدية تشمل 5 مشروعات، هى إنشاء مركز تحكم في إدارة وتشغيل حركة القطارات ومتابعتها بشكل لحظي، والثاني تطبيق خدمات "ال جي بي إس "على جميع القطارات لتحديد مواقع القطارات، والثالث إنشاء خريطة رقمية تحدد مسارات وحركة ومكان كل قطار واتجاهاته، والرابع ميكنة أعمال السكك الحديد وتشمل المزلقانات والإشارات والتحويلات والسنفورات والمصدات المجهزة والكلبشات مع بداية ونهاية كل رصيف، والتي يتم استخدامها أثناء الطوارئ.



وتابع: بالإضافة إلى رقمنة منظومة حجز التذاكر ومواعيد القطارات وأخيرا التدريب والتأهيل للعنصر البشري وأهم عامل في إنجاح هذه المنظومة من خلال برامج متعددة على الجانب النفسي والمهني والصحي والأخلاقي والتكنولوجي، وإعادة توزيع العاملين بالهيئة وذلك لتحقيق الإدارة المثلى للمرفق.