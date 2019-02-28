القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

حوادث
الخميس 28/فبراير/2019 - 02:24 م

مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة يكشف دور "بديع" في "اقتحام الحدود"

بديع
بديع
عادل عبد العال
dostor.org/2535465

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، جلسة الاستماع لشهود الإثبات في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقال اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني - إبان فترة حكم الإخوان - إن دور محمد بديع مرشد الإخوان ومكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام كان يختص بالاتفاق فيما بينهم والتنظيم الدولي وحماس على تنفيذ خطة اعتمدت في شقها العسكري على ضرب وإسقاط النظام وإشاعة الفوضى.

وأوضح أن الطرف الثاني من الاتفاق كان اتفاق المكتب السياسي لحركة حماس وعلى رأسه خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق، على تنفيذ الشق العسكرى من المخطط بأن تقوم عناصر كتائب عز الدين القسام باعتبار أن حماس هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي باجتياح للحدود، وكذلك تدريب عناصر الجماعة في غزة لإنشاء تنظيم مسلح داخل مصر لمساعدتهم في الهيمنة على الأمور في أعقاب عمليات الاجتياح والفوضي، وبالفعل تم تشكيل هذا التنظيم وتم ضبط مجموعات من هذا التنظيم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ يوم

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ 4 أيام

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ 4 أيام

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ اسبوع

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

منذ أقل من شهر

وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

الآن

النيابة تناشد أهالي ضحايا حادث محطة مصر عمل تحليل "DNA"

مترو الأنفاق ينفي اندلاع حريق بمحطة الزهراء

رئيس البرلمان يطالب بعقد مؤتمر لمناقشة مستقبل الصحافة والإعلام في مصر

بترخيص من "الأوقاف".. مشروع قانون لتنظيم زوايا الصلاة بالمحافظات

ads
الأكثر قراءة

مبيعات الأفراد تُكبّد البورصة 600 مليون جنيه خسائر عند الإغلاق

إيقاف برلماني بريطاني بسبب علاقته مع الإخوان.. ودعوات حظر الجماعة تتزايد

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

ندوة تمهيدية لحملة "عيشها صح" بتجارة المنصورة

رياضة

"شماتكه" ينفي رحيل "لاباديا" عن فولفسبورج

"السولية" يجرى أشعة لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "وليد سليمان"

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مبيعات الأفراد تُكبّد البورصة 600 مليون جنيه خسائر عند الإغلاق

إيقاف برلماني بريطاني بسبب علاقته مع الإخوان.. ودعوات حظر الجماعة تتزايد

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ads
كشكول

"التعليم" توجه بعمل تحقيق عاجل لمديري المدارس الثانوية

التعليم العالى: مراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعات الخاصة والأهلية

وكيل تعليم بالمنوفية يعتمد نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية

"دمياط" تحصد المركز الثاني في مسابقات الإتحادات الطلابية

اليوم..تحديد الشكل النهائي لجدول الثانوية العامة

الأمصار

عمران خان: سنفرج عن الطيار الهندي الجمعة كبادرة حسن نية

بعد إنقاذه ضحايا الحادث.. الإندبندنت تشيد بعامل محطة مصر

يُعتقد بأنها لإزيديين.. العثور على مقبرة جماعية بآخر معاقل داعش بسوريا

الأمم المتحدة تدين انتهاكات إسرائيل بغزة.. والاحتلال يرد: مسرح عبثي

حفتر والسراج يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎