تراجع أرباح "القابضة الكويتية" إلى 95.11 مليون دولار

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "القابضة المصرية الكويتية" عن تراجع أرباحها بنسبة 20% خلال 2018، لتصل إلى 95.11 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 118.7 مليون دولار في 2017.



وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 461.9 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 348.7 مليون دولار في 2017.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحًا بلغت 19.8 مليون دولار خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 21.4 مليون دولار في 2017.

