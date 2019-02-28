"الحديد والصلب" توافق على بيع أرض "حوض الجلخ" لبنك مصر

كشفت إدارة الإفصاح في البورصة عن أن مجلس إدارة شركة "الحديد والصلب المصرية"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، في جلسته المنعقدة 27 فبراير 2019 وافق على تعديل قراره السابق وبيع قطعة أرض "حوض الجلخ" لبنك مصر.



وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه تم تعديل بيع أرض بمساحة 200 ألف م2 بحوض الجلخ لبنك مصر بدلا من حلوان للأسمدة لتسوية مديونيتها لدى الأول.



وأشارت إلى أنه تتم إعادة تقييم قطعة الأرض من الجهات المختصة والمعتمدة من البنك المركزي والواردة لوزارة قطاع الأعمال العام.



وكانت الشركة أعلنت في نهاية نوفمبر الماضي، توقيعها بروتوكولًا مع بنك مصر بشأن تسوية مديونية الشركة لدى البنك البالغة 59.56 مليون دولار، بخلاف الفائدة المستحقة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق.



وكان مجلس الإدارة أصدر قرارًا بتاريخ 17 يناير 2019 بالموافقة بشكل مبدئي على بيع قطعة أرض مساحتها 200 ألف متر مربع، لصالح شركة حلوان للأسمدة، وذلك لإنشاء مصنع جديد على الأرض، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية.



وبموجب البروتوكول الموقع بينهما وافق بنك مصر على سداد الشركة 750 مليون جنيه كتسوية نهائية لقيمة الحكمين يتم سدادها 50% أراضي غير مستغلة بالشركة و50% حصة من أسهم الشركة، وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقيع على البروتوكول.



وحققت الشركة صافي مبيعات من بداية يوليو حتى نوفمبر الماضي بقيمة 469.16 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 481.351 خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وبلغت إيرادات الشركة خلال 5 أشهر من العام المالي الجاري نحو 640.067 مليون جنيه.