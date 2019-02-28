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الثقافة
الخميس 28/فبراير/2019 - 01:31 م

الأربعاء.. "فلسطـين في الذاكرة" بقصر الأمير طاز

الأربعاء.. فلسطـين
نضال ممدوح
dostor.org/2535364

ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ أمسية ثقافية بعنوان "فلسطـين في الذاكرة"، في السادسة مساء الأربعاء 6 مارس 2019، والتي تعقد بقصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة، تقديم الدكتورة دليلة الكرداني٬ مقرر لجنة العمارة٬ وتديرها الدكتورة شيماء عاشور.

ويتحدث في الأمسية كل من: الكاتبة الفلسطينية د. فيحاء عبدالهادي وحديث بعنوان "الذاكرة الشفهية والرواية الفلسطينية"، فاصل: فيلم وثائقي قصير عن روايات وشهادات شفوية للمهجرين الفلسطينيين، د. عالية سامح عكاشة: "محو ذاكرة المعمار"، المهندس حمدي سطوحي: "استحضار ذاكرة المعمار (التراث المعماري والآثار)"، مناقشة محدودة، وتعقيبات المتحدثين، وفقرة ختامية: كورال عباد الشمس، كورال اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة.

وتتضمن الأمسية افتتاح معرض بعنوان "قول يا طير" يتضمن تفاصيل تجربة التهجير مستهدفة الشباب الذين لم يعايشوا هذه الفترة أو يعرفوها حتى تبقى حية في الذاكرة، عبر استخدام وسائط فنية متعددة بعرض المواد المرئية والمسموعة والقطع التراثية التي جمعت من فلسطينيات مهجّرات.

وتتضمن توقيع كتابي "ذاكرة حية" و"مرآة الذاكرة"، من إصدارات مؤسسة الرواة للدراسات والأبحاث ويضمان شهادات شفوية وصورًا للمهجرين الفلسطينيين ومقتنياتهم، وسردا لقصص المهجرين وحياتهم قبل النكبة وأثناءها وبعدها.

الأربعاء.. "فلسطـين في الذاكرة" بقصر الأمير طاز
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