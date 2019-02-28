حبس 3 عاطلين تعدوا على جارهم بأسلحة بيضاء في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي على جارهم بأسلحة بيضاء بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التجمع الخامس.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من مستشفى التجمع الخامس يفيد بوصول "ع. و" مصاب بإصابات بالغة بسلاح أبيض، وبسؤاله اتهم كلا من "عصام م"، و"إيهاب ن"، و"محمود ن" بتعديهم عليه بسلاح أبيض إثر خلافات الجيرة مع المتهم الأول.



وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.