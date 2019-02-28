صحة الإسماعيلية: حققنا المستهدف بـ "100 مليون صحة" خلال 55 يوما

أنهت الإسماعيلية المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" بعد أن حققت الصدارة في نسب المستهدف من المترددين، ولم تكتفِ بذلك، بل قررت أن تنشئ نقاط تمركز ثابتة، للمبادرة في مقدمتها داخل مركز طبي حي السلام.



وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المستهدف من الحملة 900 ألف مواطن، وتم الوصول إلى المستهدف خلال 55 يومًا وبنسبة 100% حيث بلغت مدة المرحلة طوال شهر فبراير.



وأضاف "السقعان": "تميزت الإسماعيلية منذ بداية الحمله في نسب الإقبال عبير المبادرة ومع نهاية والبداية كان هناك أكبر اقبال مشيرا إلى ان الإقبال في القري كان أكبر من المتوقع فيما بلغت نسبته المثاليةفي المدن الكبرى".



واختتم وكيل وزارة الصحة، أن الاسماعيلية شهدت عملية طرق الأبواب، خاصة كبار السن إلى جانب المشروعات القومية، والتجمعات خلال المباريات، والمارثوان، وحققت إدارة القنطرة غرب المركز الأول بنسبة 107% ثم القصاصين 102%.

