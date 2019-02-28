وزير الاتصالات اللبناني: المجتمع الدولي يدعمنا بصورة كبيرة

أكد وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أن الوضع الاقتصادي لبلاده جيد وأن القطاع المصرفي في حالة ارتياح، مشيرا إلى وجود دعم كبير للغاية من المجتمع الدولي للبنان، وأن هذا الأمر يقتضي بالضرورة مواكبته بخطوات إصلاحية سريعة.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير شقير، اليوم الخميس،عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى.



وأشار إلى أن السياحة إلى لبنان بدأت في التحرك بصورة إيجابية، وأن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يجب القيام بها، والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار داخل لبنان، وذلك من خلال وضع مجموعة من الحوافز والقوانين الحديثة التي تحمي الاستثمار وتشجعه.

ولفت إلى أنه إبان توليه رئاسة تجمع الهيئات الاقتصادية، وجد اهتماما كبيرا من شركات عملاقة عربية وأوروبية وكذلك من الصين، للاستثمار في لبنان، وأنهم كانوا يربطون هذا الأمر بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنهم بدأوا في التحرك في هذا الإطار.



ووصف الوضع بداخل الحكومة بأنها جيد، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يكون من الطبيعي وقوع بعض الخلافات في وجهات النظر، غير أن رئيس الوزراء سعد الحريري مُصر ومصمم على أن يكون مجلس الوزراء مُنتجا وفاعلا بما يحقق مصالح لبنان والمواطنين اللبنانيين.

