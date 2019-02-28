اتحاد الجامعات العربية ينعي شهداء حادث محطة مصر

نعي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الشهداء الذين استشهدوا في حادث قطار محطة مصر الذي وقع صباح أمس الأربعاء.



وجاء في بيان للأمين العام اليوم الخميس " ينعى الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة باسم أسرة الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، ونيابة عن رؤساء الجامعات العربية، ومدراء المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد في جميع أنحاء الوطن العربي، أصدق وأحر مشاعر التعازي والمواساة للحكومة المصرية العزيزة، ولأسر الضحايا الذين استشهدوا في الحادث الذي وقع في محطة القطارات بالقاهرة، وذهب ضحيته العشرات من المواطنين الأبرياء.. متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وللمُصابين والجرحى بالشفاء العاجل".