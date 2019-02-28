تطهير 94 كيلومترًا من قنوات الري والمصارف الزراعية بكفر الشيخ

أعلن المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تطهير أكثر من 94 كيلو مترًا من قنوات الرى والمصارف الزراعية، بمراكز ومدن المحافظة، خلال هذا الأسبوع.



وقال "عبدالله" إنه تم تطهير أكثر من 38 كيلومترًا من قنوات الرى، وأيضًا 56 كيلومترًا من المصارف، على مستوى قطاعات محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالمحافظة.



وأكد "عبدالله" أنه تم خلال عملية التطهير إزالة ورد النيل، والبوص، والحشائش، من جوانب المصارف، وذلك لضمان وصول مياه الرى لجميع الزراعات الصيفية، ومنع تلوث هذه المصارف، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.