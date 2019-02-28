محافظ المنيا يبحث استعدادات بدء مبادرة "100 مليون صحة"

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة ستبدأ غدا الجمعة، في تنفيذ أعمال مبادرة "100 مليون صحة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن محافظات المرحلة الثالثة التي ستجري فيها فعاليات المبادرة وتستمر على مدار شهرين للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية داخل المنيا حيث تستهدف المبادرة 3 ملايين و348 ألفًا و560 مواطنًا فوق الـ18 عامًا.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور مجدي الصيرفي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا لبحث الاستعدادات النهائية للمبادرة والاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بتيسير عمل الفرق الطبية للمبادرة.



أشاد المحافظ بالمبادرة والجهود المبذولة خلالها والتي ظهرت واضحة في جميع محافظات المرحلتين الأولي والثانية مؤكدا أن مثل تلك المبادرة وغيرها من المبادرات دليل على اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن واعتبارها أهم الأولويات.



ودعا المحافظ جميع المواطنين المستهدفين في المبادرة للمشاركة في الفعاليات والاطمئنان على صحتهم، ووجه رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.



قال وكيل مديرية الصحة إن الإدارة الصحية بالمنيا على استعداد تام للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة مؤكدًا أن المسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط وسيبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

