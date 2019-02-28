نجاح الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمعدل 102% بالأقصر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، في بيان صحفي، نجاح أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة والتي استمرت من 24 حتى 27 فبراير الجاري، على مدار 4 أيام حيث تم تطعيم عدد 197240 طفل من إجمالي عدد مستهدف 193635 بنسبة حوالي 102%.



وكان حوالي 666 فرقة تطعيم تابعة لصحة الأقصرجابت المنازل والشوارع طوال أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال إلى جاتنب المراكز الطبية ودور رعاية الطفل والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والمقار الثابتة، وذلك للوصول للأطفال المستهدفة من عمر يوم إلى 5 أعوام، وذلك تطبيقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.



