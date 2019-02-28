إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

أعلن المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية، على مساحة فدان أرض زراعية، بمراكز ومدن المحافظة، خلال هذا الأسبوع.



وقال "عبدالله" إن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز ومدن كفر الشيخ، مستمرة بصفة يومية، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرية الأمن، لافتًا إلى أن نسبة الإزالات بلغت حتى الآن نحو 118%.



وأكد "عبدالله" ضرورة استرداد آخر شبر من أراضى الدولة، التى هى حق الشعب، وخيرها خير الشعب المصرى، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين.



يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بإزالة جميع التعديات من المهد، مع اتخاذ كل الإجراءات ضد المتعدين، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

