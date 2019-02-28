باكستان: مستعدون للتباحث مع الهند في جميع القضايا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الهند في جميع القضايا بما في ذلك الإرهاب.



وأضاف عمران خان- خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- "أن الحوار هو السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".



وتابع " لقد قدمت عرضا للهند للتحقيق في هجوم كشمير وإجراء حوار حول القضايا الثنائية، وباكستان مستعدة لإجراء محادثات مع الهند في جميع القضايا بما في ذلك الإرهاب".



يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.