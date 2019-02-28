"الداخلية" تواصل تنظيم "قوافل الخير" فى المحافظات

واصلت وزارة الداخلية أعمالها الإنسانية بكل المحافظات في إطار استراتيجيتها الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل أوجه التواصل المجتمعي، والمشاركة الفعالة في كل المبادرات التي من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كل فئات المجمتع، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات الأمنية، واستمرارًا لتفعيل تلك الجهود



وقامت لجنة من قطاعات "حقوق الإنسان- الخدمات الطبية- المؤسسات" بالوزارة بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن القليوبية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكاواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كل أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين.



كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على المحتجزين بنطاق أقسام المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وفى سياقٍ متصل ومن خلال تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وجهت مديرية أمن البحيرة قافلة إنسانية استهدفت دائرة مركز شرطة أبو حمص، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن "بطاطين، ملابس" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.



ومن ناحية أخرى، واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قافلة طبية ضمت كل التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية على مدار يومين، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على 839 من أهالى قرى دائرة مركز شرطة الفتح، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



كما وجه قطاع السجون قافلة طبية إلى منطقة سجون برج العرب، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، من ضعاف السمع، وذلك لإعداد سماعات أذن طبية لهم.